مطلقة تعيش في بيت أبيها ماذا تفعل للتسجيل في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن أن المرأة المطلقة بإمكانها التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم كفرد مستقل، بشرط إثبات الاستقلالية.

جاء ذلك رداً من حساب المواطن على مغردة وجهت سؤالاً قالت خلاله: “السلام عليكم.. ساعدوني تكفون مطلقة تعيش في بيت أبيها، هل تسجل كشخص مستقل!!؟ وهل يطلب الموقع أوراقاً معينة، وما هي؟”.

طريقة إثبات الاستقلالية

ورد برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء على استفسارها بقوله: “وعليكم السلام ، بإمكانك التسجيل كفرد مستقل في حال كان العمر أكبر من 18، ولكن يشترط إثبات الاستقلالية لمن أعمارهم بين 18 و 24 سنة، مستند “باسمك” (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء)..نسعد لخدمتك.

دورة الدفعة التاسعة

يذكر أن حساب المواطن كشف أول أمس أن 48% من الأُسر والأفراد المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل في دورة الدفع التاسعة التي تم إيداعها اليوم.

وبيَّن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 926 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات التسع حوالي الـ 20 مليار ريال.

قيمة الدعم للدفعة التاسعة

وكان حساب المواطن أودع الخميس 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة التاسعة من قيمة الدعم لشهر أغسطس الجاري، و7 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وبيَّن القحطاني أن 926 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات التسع حوالي الـ 20 مليار ريال.

وتشمل الدفعة التاسعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يوليو الماضي.

معلومات عن الدفعة العاشرة

أما الدفعة العاشرة والتي سيتم إيداعها في العاشر من شهر سبتمبر المقبل فتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

التسجيل مستمر

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).