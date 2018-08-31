معلومات مناخية وتواريخ قد تهمك أهمها بداية المربعانية

المواطن - الرياض

قدم الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، معلومات مناخية مهمة وتواريخ بشأن الحالة المناخية المستقبلية في المملكة.

وكتب الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “معلومات قد تهمك.. الوسم أفضل وقت لأمطار يوافق الثلاثاء 7/ 2/ 1440هـ، بداية المربعانية- الشتاء- الجمعة يوافق الجمعة 29/ 3/ 1440هـ. الشبط فيها يتشكل الصقيع إذا ما وافق هواء أصله قطبي أو سيبيري ويوافق يوم 9/ 5/ 1440هـ”.

وفي وقت سابق، قال الحصيني: إن شهر 9 من السنة الميلادية يشهد بداية العد التنازلي لنهاية الصيف وبداية الخريف، وتكون فيه الأجواء لطيفة ليلًا وحارة وسط النهار، فيما تزداد في هذا الشهر فرصة الأمطار على مكة المكرمة والمدينة المنورة والغربية وشمال المملكة، وأحيانًا تمتد إلى الوسطى.