مع بدء إيداع الدفعة التاسعة.. حساب المواطن يحدد 4 قنوات لتلقي اتصالات المستفيدين

مع بدء إيداع الدفعة التاسعة.. حساب المواطن يحدد 4 قنوات لتلقي اتصالات المستفيدين

2018/08/09
الساعة 12:55 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أن هناك 4 قنوات متاحة لاستقبال اتصالات المستفيدين واستفساراتهم.

ومن هذه القنوات:

– صوتك مسموع على مدار الساعة.

– مركز الاتصال 19912 من الأحد للخميس من 8ص إلى 10م.

– البوابة الإلكترونية للبرنامج على مدار الساعة.

– حساب خدمة العملاء على مدار الساعة أيضًا عدا الجمعة والسبت من 1م إلى 11م.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن، منذ قليل، عن بدء إيداع مخصص الدعم للدورة التاسعة في حساب المواطن للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.


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