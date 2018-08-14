مفاجأة دوري بلس لجماهير الكرة السعودية قبل انطلاق الموسم

المواطن - محمد سمعه

أوضحت إدارة قناة دوري بلس بأن مشاهدة جميع مسابقات كرة القدم السعودية ستكون متاحة بالمجان عبر الأجهزة الذكية دون تأخير في البث.

ونشر حساب دوري بلس الرسمي على تويتر بيانًا أكد فيه أن قنوات دوري بلس التلفزيونية ستنقل جميع المباريات عبر جهاز التلفزيون التفاعلي المرتبط بالإنترنت جوي tv، حيث سيتمكن جميع المشاهدين من داخل وخارج المملكة من متابعة المباريات عبر باقات قنوات فضائية سيعلن عنها في الأيام القليلة المقبلة.

وسينتقل تطبيق دوري بلس مباراة السوبر السعودي بين ناديي الهلال والاتحاد بجودة hd عالية غبر خيارات متعددة، وتشمل تطبيق دوري بلس وخدمة التلفزيون التفاعلي.