مفاجأة كبرى.. كائنات غريبة زارت المريخ قبل البشر!

المواطن - متابعة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن ما وصفته بـ”المفاجأة الكبرى”، حول احتمال قيام كائنات غريبة بزيارة المريخ قبل البشر بفترات طويلة.

ونشر موقع “سي نت” العلمي المتخصص تقريرًا حول اكتشاف “ناسا” هوية الألواح المعدنية الغريبة، المكتشفة حديثًا في أحد أنهار المريخ.

وكان روبوت “كيروسيتي” المرسل إلى المريخ، قد اكتشف في وقت سابق جسمًا غريبًا على سطح المريخ، ورجح العلماء، بعد تحليله أنه ليس إلا قطعة من حطام سفينة فضاء.

وأوضح العلماء أن الرقيقة المكتشفة، عبارة عن جزء فاتح اللون من سفينة فضائية محطمة، لكن من غير المعلوم مصدرها.

ورجح العلماء أنها قد تكون إما حطام سفينة فضاء كانت مرسلة لمهمة وتحطمت وتناثر حطامها في الفضاء ليحط على كوكب المريخ، أو تكون لسفينة فضاء تابعة لكائنات غريبة زارت المريخ قبل البشر، وتحطمت تلك السفينة أو تساقط منها أجزاء ظلت على كوكب المريخ.

وكان “كيروسيتي” قد رصد في وقت سابق أكثر من جزء غريب موجود على كوكب المريخ، كان أحدها قطعة صغيرة من مادة بلاستيكية غير معلومة المصدر أيضًا.