مفروش بالورود .. استقبال اسطوري لعموري يتحدد في هذا الموعد

المواطن - محمد سمعه

تنتظر الجماهير الهلالية على أحر من الجمر، وصول النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري من صفوف نادي العين الإماراتي للانضمام لنادي الهلال على سبيل الإعارة.

ودخل نادي الهلال في الفترة الأخيرة في منافسة قوية مع نادي النصر للتعاقد مع عموري، والذي يبدو أن اللاعب حسم وجهته لصالح الزعيم.

وقال الإعلامي علي النفيسة عبر حسابه في تويتر: عموري بيوصل للرياض بالسلامة، إن شاء الله في الساعة 2.25 فجر اليوم يا رجالة، شكرًا يا سامي يا أسطورة.

بينما قال abdulrhman.: رفض عرض صيني، رفض عرض الأهلي، ورفض عرض النصر، ورفض الاحتراف في إسبانيا، كل هذا من أجل الهلال، يستحق منا استقبال يليق به عموري.

أما الصحافي بندر الوابصي قال: يستاهل ولدنا، عموري استقبال يليق به.

يذكر أن نادي الهلال بقيادة رئيسه سامي الجابر، لا يزال يصر على دعم الزعيم بصفقات قوية ونارية، من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين والفوز به للموسم الثالث على التوالي.

وكان غانم الهاجري رئيس نادي العين الإماراتي، أكد أن عموري سيجدد عقده مع العين ثم سيرحل عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة لأي نادٍ يُقدره ماديًّا بشكل جيد ويقدر النادي أيضًا ماليًّا بشكل جيد.

لعب عموري من قبل في صفوف الناشئين بنادي الهلال، ثم رحل بعد ذلك إلى الإمارات مع عائلته ليتألق بشكل لافت للأنظار مع نادي العين في السنوات الماضية.