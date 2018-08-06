مقتل عشرات الحوثيين بينهم قياديون في معارك تعز والبيضاء

المواطن - الرياض

أكد مصدر عسكري يمني مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قياديون في محافظات البيضاء وتعز والحديدة خلال مواجهات مع الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية.

وكشف المصدر أن مشرف الميليشيات في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء أحمد العمدي قُتل مع عدد من مسلحيه في اشتباكات مع الجيش، مشيراً إلى أن معارك عنيفة تجري في الوقت الراهن وتشارك فيها مقاتلات التحالف العربي.

ولفت المصدر، وفقاً لموقع “سبتمبر نت” التابع للجيش الوطني اليمني، إلى أن الاشتباكات اندلعت أمس الأحد، إثر محاولة الميليشيات تنفيذ هجوم على منطقتي جواعة ومحيط جبل العويد في جبهة مقبنة غرب تعز، لكن الجيش تمكن من قتل وإصابة 5 مسلحين وأسر 2 آخرين.

من جهة أخرى تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة من تطويق مركز المديرية ومحاصرة الحوثيين بداخله، .

وقال مصدر ميداني في قوات العمالقة إن ألوية الجيش وبإسناد من التحالف العربي حاصرت الميليشيات داخل مركز المديرية من الجهات الشمالية والشرقية والغربية وتركت الجهة الجنوبية كمنفذ لفرار الحوثيين، مؤكداً أنه يجري تخييرهم بين الهروب أو الهزيمة.