مقتل عشرات الحوثيين في غارات للتحالف على معسكرهم في حجة

المواطن - الرياض

قُتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي وجُرح آخرون بغارات من طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدفت خلال الساعات الماضية معسكراً تدريبياً أقامه الانقلابيون حديثاً في مديرية بكيل المير شرق مديرية حرض بمحافظة حجة الحدودية.

وأكدت مصادر محلية أن الطائرات دمرت المعسكر، الذي أُنشئ في بلدة العَطْن بمديرية بَكِيل الميِر، وذلك بعد أن حشدت فيه الميليشيات مئات المقاتلين من محافظات عمران وحجة وصعدة لتدريبهم وتعويض خسائرها البشرية في جبهة حيران.

وكانت مقالات التحالف قد استهدفت معسكراً تدريبياً آخر في منطقة خولان شرق العصمة صنعاء، ودمرت كتيبة كاملة تسمى “كتيبة التدخل السريع” تابعة للحوثيين.

وفي محافظة البيضاء، قُتل القيادي الحوثي، طارق أحمد جحاف، وأربعة من مرافقيه في مواجهة مع قوات الجيش اليمني بجبهة الملاجم.

وكان جحاف يعمل نائباً لمدير الجمارك والرقابة في محافظة ذمار، وقد دفعت به الميليشيات إلى جبهة البيضاء بناء على توجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي، الذي أمر بنزول القيادات الميدانية والعسكرية إلى جبهات القتال لوقف الانهيارات المتلاحقة في صفوف مقاتليها، لاسيما في جبهات صعدة وحجة والبيضاء.