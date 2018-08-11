مقتل عناصر من ميليشيا الحوثي بنيران الشرعية في صعدة ‏والبيضاء

المواطن - واس

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأصيب آخرون بنيران قوات الجيش اليمني في ‏مديرية البقع شمالي محافظة صعدة.‏

وقال المفتش العام لمحور صعدة العميد الركن صلاح سالم: إن قتلى ميليشيا الحوثي الانقلابية سقطوا خلال ‏محاولة تسلل لزراعة الألغام على الطريق الدولي الرابط بين البقع في صعدة واليتمة في ‏محافظة الجوف.‏

وأضاف في تصريح لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش أحبطت ‏محاولة الميليشيا الحوثية الانقلابية وأجبرتها على التراجع والفرار نحو جبال أضياق بعد أن تكبدت قتلى ‏وجرحى في صفوفها.‏

وفي محافظة البيضاء لقي خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم في عمليتين للمقاومة الشعبية ‏في مديرية ‏الزاهر بمحافظة البيضاء. ‏

وقالت مصادر ميدانية: إن اثنين من عناصر الميليشيا الحوثية الانقلابية ‏قتلوا عن طريق القناصة، فيما لقي 3 ‏آخرين مصرعهم في ‏كمين للمقاومة بالقرب من موقع ضحوة الذي تتمركز ‏فيه الميليشيات الحوثية الانقلابية في ‏مديرية الزاهر.‏