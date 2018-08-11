مقتل عناصر من ميليشيا الحوثي بنيران الشرعية في صعدة ‏والبيضاء

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وأصيب آخرون بنيران قوات الجيش اليمني في مديرية البقع شمالي محافظة صعدة.
وقال المفتش العام لمحور صعدة العميد الركن صلاح سالم: إن قتلى ميليشيا الحوثي الانقلابية سقطوا خلال محاولة تسلل لزراعة الألغام على الطريق الدولي الرابط بين البقع في صعدة واليتمة في محافظة الجوف.
وأضاف في تصريح لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا الحوثية الانقلابية وأجبرتها على التراجع والفرار نحو جبال أضياق بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.
وفي محافظة البيضاء لقي خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم في عمليتين للمقاومة الشعبية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.
وقالت مصادر ميدانية: إن اثنين من عناصر الميليشيا الحوثية الانقلابية قتلوا عن طريق القناصة، فيما لقي 3 آخرين مصرعهم في كمين للمقاومة بالقرب من موقع ضحوة الذي تتمركز فيه الميليشيات الحوثية الانقلابية في مديرية الزاهر.