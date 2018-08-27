منشآت تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الأضحى

المواطن - الرياض

أقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” حفل معايدة عيد الأضحى المُبارك، صباح اليوم الاثنين، إذْ أقيم الحفل في مبنى “منشآت” الرئيسي بمنطقة الرياض، وجاء ذلك بحضور سعادة محافظ “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ونوّاب المحافظ ومُساعديه.

وافتتح الرشيد الحفل بكلمة هنأ فيها منسوبي ومنسوبات “منشآت” بمناسبة عيد الأضحى المُبارك، وسأل الله عز وجل أن يديم أفراحه على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

الجدير بالذكر أن “منشآت” تسعى لتهيئة أفضل بيئة عمل لكوادرها البشرية، ويأتي ذلك من خلال تقديم عددٍ من المزايا الحصريّة لمنسوبيها ومنسوباتها وتهيئة مكان عمل مميز قائم على الإنتاج والإبداع.