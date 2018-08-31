من 4 ساعات لدقيقة.. كيف اختصرت خدمة بياناتي المسافات وقلصت الوقت؟

المواطن - الرياض

قلصت خدمة بياناتي المسافات وقلصت الوقت بشكل كبير للمستفيدين من الأحوال المدنية، حيث كانت تستغرق خطوات الحصول على شريحة بيانات في السابق من 3 إلى 4 ساعات.

وفي العملية السابقة كان المواطن يزور القطاع الراغب في الحصول على بياناته ثم يزود القطاع المواطن بخطاب موجه للأحوال المدنية للحصول على شريحة بيانات، ليطبع بعد ذلك موظف الأحوال المدنية شريحة البيانات ويعطيها للمواطن، وأخيرًا يرجع المواطن للقطاع لإعطائه شريحة البيانات.

أما الآن وبحسب ما ذكرت الأحوال في إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فالعملية تستغرق دقيقة واحدة، حيث يدخل المواطن على حسابه في أبشر وبعدها يختار خدمة “بياناتي” ثم يتم تفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته في أي مكان وأي وقت.