مواطن يطالب الإسكان بزيادة منتجاتها.. والوزارة ترد: أبشر سترى ما يسرك

المواطن - الرياض

طالب مواطن وزارة الإسكان أن تقدم منتجاتها في جميع مناطق المملكة كي يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.

وتفاعلت الإسكان مع مطلب المواطن عبر حسابها بموقع “تويتر”، وردت بقولها: “أبشر بالخير وسوف ترى ما يسرك تختلف الأسعار بحسب المساحة ومنطقة المشروع وتختلف المساحات للمنتج السكني بحسب الكثافة السكنية، كما أننا نسعى على تلبية رغبات كل مستفيد في مختلف المناطق”.

وأضافت الإسكان: “هدفنا هو راحة المواطن وتوفير له السكن المناسب في أسرع وقت وبأقساط ميسرة، علمًا بأن جميع مشاريع الوزارة تكون مزودة بكامل الخدمات”.