مواقيت الصلاة .. الفجر العاشر من ذي الحجة و عيد الأضحى

المواطن - المشاعر المقدسة

من المقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في العاصمة الرياض، في تمام الساعة الـ 6:16 صباحاً وفق التقويم المحلي، بينما ستقام صلاة العيد في مكة المكرمة الساعة الـ6:41 صباحاً وفي مدينة جدة الساعة 6:43 صباحاً، فيما ستقام صلاة العيد في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:44 صباح الثلاثاء.

أما مواقيت الصلاة بالنسبة لصلاة الفجر العاشر من ذي الحجة حسب تقويم أم القرى ستكون في تمام الساعة 04:42 في مكة المكرمة.

وبحسب تقويم أم القرى فإن صلاة المغرب في يوم عرفة ستكون في تمام الساعة 06:48 في مكة المكرمة في حين ستكون صلاة العشاء في تمام الساعة 08:18.

وفي المدينة المنورة ستكون صلاة المغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 06:52 في حين ستكون صلاة العشاء في تمام الساعة 08:22.

وفي الرياض ستكون صلاة المغرب في تمام الساعة 06:24 في حين ستكون صلاة العشاء في تمام الساعة 07:54.

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء مكة المكرمة 04:42 06:00 12:25 03:48 06:48 08:18 المدينة المنورة 04:37 05:58 12:25 03:54 06:52 08:22 الرياض 04:08 05:29 11:57 03:26 06:24 07:54 بريدة 04:16 05:38 12:08 03:39 06:37 08:07 الدمام 03:51 05:13 11:44 03:15 06:12 07:42 أبها 04:36 05:53 12:14 03:31 06:34 08:04 تبوك 04:41 06:05 12:38 04:11 07:09 08:39 حائل 04:23 05:46 12:17 03:50 06:47 08:17 عرعر 04:17 05:44 12:20 03:57 06:54 08:24 جازان 04:38 05:54 12:14 03:29 06:32 08:02 نجران 04:31 05:47 12:07 03:23 06:26 07:56 الباحة 04:38 05:55 12:18 03:39 06:40 08:10 سكاكا 04:23 05:49 12:23 03:59 06:56 08:26