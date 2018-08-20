مواقيت الصلاة .. الفجر العاشر من ذي الحجة و عيد الأضحى

من المقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في العاصمة الرياض، في تمام الساعة الـ 6:16 صباحاً وفق التقويم المحلي، بينما ستقام صلاة العيد في مكة المكرمة الساعة الـ6:41 صباحاً وفي مدينة جدة الساعة 6:43 صباحاً، فيما ستقام صلاة العيد في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:44 صباح الثلاثاء.
أما مواقيت الصلاة بالنسبة لصلاة الفجر العاشر من ذي الحجة حسب تقويم أم القرى ستكون في تمام الساعة 04:42 في مكة المكرمة.
وبحسب تقويم أم القرى فإن صلاة المغرب في يوم عرفة ستكون في تمام الساعة 06:48 في مكة المكرمة في حين ستكون صلاة العشاء في تمام الساعة 08:18.
وفي المدينة المنورة ستكون صلاة المغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 06:52 في حين ستكون صلاة العشاء في تمام الساعة 08:22.
وفي الرياض ستكون صلاة المغرب في تمام الساعة 06:24 في حين ستكون صلاة العشاء في تمام الساعة 07:54.
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:42
|06:00
|12:25
|03:48
|06:48
|08:18
|المدينة المنورة
|04:37
|05:58
|12:25
|03:54
|06:52
|08:22
|الرياض
|04:08
|05:29
|11:57
|03:26
|06:24
|07:54
|بريدة
|04:16
|05:38
|12:08
|03:39
|06:37
|08:07
|الدمام
|03:51
|05:13
|11:44
|03:15
|06:12
|07:42
|أبها
|04:36
|05:53
|12:14
|03:31
|06:34
|08:04
|تبوك
|04:41
|06:05
|12:38
|04:11
|07:09
|08:39
|حائل
|04:23
|05:46
|12:17
|03:50
|06:47
|08:17
|عرعر
|04:17
|05:44
|12:20
|03:57
|06:54
|08:24
|جازان
|04:38
|05:54
|12:14
|03:29
|06:32
|08:02
|نجران
|04:31
|05:47
|12:07
|03:23
|06:26
|07:56
|الباحة
|04:38
|05:55
|12:18
|03:39
|06:40
|08:10
|سكاكا
|04:23
|05:49
|12:23
|03:59
|06:56
|08:26