موبايلي تواصل النجاح في موسم الحج وتحقق نمواً بحركة البيانات ٩٥% والمكالمات الدولية ٢٨% في يومي عرفة والعيد
سجلت أكثر من ١،٩٧ مليون مستخدم خلال يومين

موبايلي تواصل النجاح في موسم الحج وتحقق نمواً بحركة البيانات ٩٥% والمكالمات الدولية ٢٨% في يومي عرفة والعيد

2018/08/22
الساعة 3:44 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1985
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المواطن - مكة المكرمة 

سجلت شبكة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أكثر من ١،٩٧ مليون مستخدم خلال يومي عرفة وأول أيام العيد، ويشمل ذلك العدد الحجاج وكافة العاملين على خدمتهم من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، كما سجلت الشبكة كذلك زيادة في المكالمات الدولية الصادرة تجاوزت نسبتها ٢٨٪، في حين بلغت حركة البيانات ما يزيد على ١٠٦٧ تيرا بايت خلال اليومين (في مكة والمشاعر) بالإضافة إلى ١١٤% زيادة في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وساهمت زيادة سعات الجيل الرابع المطور والتي فاقت نسبتها 1260% في المشاعر المقدسة، ساهمت في نجاح انسيابية حركة البيانات والمكالمات.

وتحرص موبايلي على التواجد في جميع الأماكن التي يقصدها حجاج بيت الله الحرام عبر الفروع الرئيسة ونقاط البيع المنتشرة في المشاعر المقدسة والمنافذ البرية والجوية والبحرية والمواقيت، حيث وفرت أكثر من 460 نقطة بيعية وخدمية.


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