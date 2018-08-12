موت البحر الأسود.. قريباً

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كشف العالم الروسي قسطنطين زغوروفسكي أن البحر الأسود سيصبح خلال 50 عاماً، بركة “ميتة” ورائحته من رائحة البيض الفاسد.

وأشار قسطنطين إلى أنه في الوقت الحالي يشبع كبريتيد الهيدروجين حوالي 90٪ من مياه البحر الأسود، وهو غاز يشبه رائحة البيض الفاسد، يقع في القاع، ومع ذلك، قد يأتي وقت يمكن فيه لحوض البحر الأسود أن يتحول إلى بركة كريهة الرائحة، بحسب موقع “Utro.ru”.

ويعتقد العالم أنه يمكن تجنب هذه الكارثة البيئية إذا عالجناها الآن، حيث “يموت” البحر الأسود تدريجياً بسبب تراكم كبريتيد الهيدروجين فيه.