موشن جرافيك.. أنت أعظم من المخدرات

موشن جرافيك.. أنت أعظم من المخدرات

2018/08/04
الساعة 8:01 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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مكافحة المخدرات
المواطن - الرياض

حذرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من تأثر السموم المخدرة على جسم الإنسان.

وتحت وسم “لا يضحكون عليك”، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، نشرت مكافحة المخدرات مقطع موشن جرافيك تحفيزيًّا لترك المخدرات والتأكيد أن الإنسان “أعظم منها”.

وسلط الفيديو الضوء على جملة “أنت قدها” التي تقال للتحفيز، سواء في صالات الألعاب أو ممارسة الرياضة، مؤكدة أن الإنسان أقوى من المخدرات وأعظم منها، وليس كما يقال “أنت قدها”.

 

 


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