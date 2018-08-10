موشن جرافيك “المواطن” الحزم السعودي يلجم كندا ويضع ترودو في مأزق

المواطن - الرياض

“كندا أخطأت وهي تدرك ما يجب عليها القيام به لتصحيح هذا الخطأ” رسالة حزم سعودية ردًا على تدخل كندا في الشأن الداخلي السعودي ظنًا منها أن المملكة يمكن لها أن تسكت أو تغض الطرف عن مثل تلك التدخلات السافرة.

خطوات دبلوماسية متصاعدة اتخذتها المملكة وفقًا لإجراءات السيادة بدأت بطرد السفير الكندي واستدعاء السفير السعودي وتعليق الاستثمارات ونقل المبتعثين وتعليق الرحلات الجوية من وإلى كندا والبقية تأتي.

في المقطع التالي تسلط “المواطن” الضوء على الخطأ الذي اقترفته كندا والرد السعودي الحاسم.