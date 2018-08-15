ميلا كونيس تطفئ الشمعة الـ35 هنا محطات بارزة في حياتها

المواطن - سعد البحيري

احتفلت الممثلة الأمريكية ميلا كونيس أمس بعيد ميلادها الـ35 وظهرت بإطلالة جميلة لفتت أنظار متابعيها عبر مواقع التواصل.

والمعروف أن ميلا كونيس هي ممثلة أمريكية أوكرانية، ولدت في تشرنوتسي بأوكرانيا في 14 أغسطس 1983 وقد اشتهرت بدورها في المسلسل التليفزيوني “هذا عرض السبعينات” في دور جاكي بوركهارت وأيضا بالأداء الصوتي لدور ميج جريفن في المسلسل الكرتوني “رجل العائلة”.

وقد ظهرت ميلا كونيس أيضا في فيلم “نسيان سارة مارشال” بدور ريتشيل جانسين وبدور مونا ساكس في فيلم “ماكس بين”.

في سن التاسعة كانت ميلا كونيس تحضر بعد المدرسة دروسا للتمثيل باستديوهات بيفرلي هيلز وهناك قابلت لأول مرة مديرتها الحالية سوزان كيرتس.

وبدأت ميلا كونيس تظهر على بعض الإعلانات المطبوعة والكتالوجات وبعض إعلانات التليفزيون لبعض منتجات الأطفال كمنتجات “ليزا فرانك” وعروسة “ماتل باربي” وأحذية “باي ليس” كما ظهرت أيضا في عرض أزياء “جيس” Guess لملابس الأطفال.

وكان أول أدوار ميلا كونيس بالتليفزيون دور الطفلة “هوب وليامز” بإحدى حلقات مسلسل الصابون الشهير “أيام من حياتنا” ثم حصلت على دور صغير بمسلسل “السماء السابعة” بدور لوسي إله الانتقام عند الإغريق.

على الرغم من أنّ حياتها المهنية بدأت كممثلةٍ ثانوية، إلا أن ميلا كونيس بدأت تظهر في أدوارٍ أكثر نضجًا وتحديًا من عام 2000. فكانت من ضمن فريق “Get Over It”، إلى جانب كريستين دنست في عام 2001، وظهرت في فيلم الرعب ” American Psycho 2″ في العام الذي تلاه.

في عام 2004، لعبت ميلا كونيس دور بطولة في “Tony n Tina’s Wedding” والذي صدر في عام 2007. وقد حصل أداؤها على مراجعاتٍ مختلفة، كما أنّ الفيلم ككل لم يحقق نجاحًا في شباك التذاكر.

وكان آخر أعمالها فيلم أمهات سيئات من إخراج وكتابة جون لوكاس وكوت مور، بطولة ميلا كونيس، كريستين بيل، كاثرين هان، جاي هيرنانديز، جادا بينكيت سميث وكريستينا أبليغيت.