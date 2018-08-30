ميناء الدمام يناول 17 مليون طن بضائع خلال 7 أشهر

المواطن - واس

بلغ إجمالي طنيات البضائع المناولة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو 2018م (17,98) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 2.97%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والبالغ (17,46) مليون طن، بينما بلغت طنيات الحاويات المناولة (9,69) مليون حاوية، وذلك وفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ “موانئ”.

في حين بلغ عدد الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو 2018م (897,660) ألف حاوية، بينما بلغ عدد السفن (1,001) ألف سفينة، فيما بلغ عدد العربات (92,699) ألف عربة.

يذكر أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام يعتبر الميناء الرئيسي للمملكة على الخليج العربي؛ والبوابة الرئيسية لدخول البضائع من كافة أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة، كما يُعد الميناء مركزًا متميّزًا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة مختلف البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية وصناعة النقل البحري.