مُرعب البوندزليجا يُلهب شرارة المعركة بين تشيلسي واليونايتد لضمه

المواطن - محمد سمعه

يتنافس كل من ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين للتعاقد مع اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويذكر أن تألق ليفاندوفسكي في المواسم الأخيرة مع بايرن ميونيخ، جعل تشيلسي ومانشستر يونايتد يرغبان في ضمه من أجل تعزيز صفوفهما الهجومية.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن ليفاندوفسكي يرغب في الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك ليفاندوفسكي مع منتخب بولندا في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، ولم ينجح في تسجيل أية أهداف في البطولة، حيث ودع منتخب بولندا البطولة من الدور الأول.

ويتمنى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في ضم القناص البولندي، حيث إن قدومه للدوري الإنجليزي سيمثل ضربة هجومية قوية لليونايتد، تمكن الشياطين الحمر من المنافسة على لقب البريميرليج في الموسم الحالي.

سبق لليفاندوفسكي اللعب في نادي بوروسيا دورتموند مع المدرب الألماني يورجن كلوب والذي يدرب حاليًا نادي ليفربول.

انضم ليفاندوفسكي إلى صفوف بايرن ميونيخ في عام 2014 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط نادي لاتسيو الإيطالي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شارك اللاعب ميلينكوفيتش مع منتخب صربيا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.