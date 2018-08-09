نائب أمير عسير يشدد على إنهاء مشروع إسكان خميس مشيط في موعده

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، يوم أمس، مشروع الإسكان بمحافظة خميس مشيط.

واطلع على سير العمل بالمشروع الذي بلغت تكلفته 1.3 مليار ريال ويضم 2212 قطعة أرض, و2802 وحدة سكنية و27 مدرسة و13 روضة و14 جامعاً ومسجداً ومكتبة، فضلاً عن مركزي رعاية صحية ومركز بريد و40 حديقة بجانب المراكز الخدمية والتجارية الأخرى الذي تتولى تنفيذه شركة بن جارالله للمقاولات.

وناقش الأمير تركي بن طلال الجهات المنفذة للمشروع في العديد من الأمور والتفاصيل المتعلقة بمراحل التنفيذ، مؤكداً أهمية بناء هوية معمارية مستقلة للمنطقة في مشروعات وزارة الإسكان، مطالباً في الوقت ذاته ببذل المزيد من الجهد والعمل للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن ليستفيد منه أهالي المحافظة .

من جهة أخرى اطلع سمو نائب أمير منطقة عسير, على مشروع مستشفى الحياة الوطني بعسير, وتجول في أرجاء المشروع, مستمعا إلى شرح مفصل عن الأعمال الجارية، وسير العمل في المستشفى.