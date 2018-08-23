نسخة جديدة من كروم كاست توفر اتصال بلوتوث وشبكة Wi-Fi أقوى‎

المواطن - متابعة

أظهر تسريب حديث أن إصدارًا جديدًا قيد التطوير من جهاز Chromecast الذي يتبع شركة جوجل قد يعمل على توفير اتصال أقوى لشبكة Wi-Fi ودعم تقنية البلوتوث قريبًا، وذلك بحسب أحد ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC الجديدة والتي تم تسريبها.

ووفقًا لما نشره موقع cnet الأمريكي، فليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت جوجل ستعلن بشكل فعلي عن جهاز Chromecast الجديد، أو ما إذا كان من الممكن أن يتم بيع هذا النموذج بهدوء باعتباره الجهاز نفسه، وهو تكتيك تستخدمه العديد من الشركات أحيانا، وفي الحالتين، تظهر عملية الإيداع أن FCC تقوم بالتصديق على الجهاز الخاص بتقنية بلوتوث فربما يكون هناك طريقة لتشغيل الموسيقى المخزنة على الهواتف مثل سماعات Google Home الحالية

كما تكشف وثيقة الإيداع زيادة نطاق الهوائي ليصل إلى 5 هرتز بدلاً من (4dB rather than 2.1dB) لشبكة Wi-Fi، وكان موقع 9to5Google قد اكتشف جهاز “كروم كاست” المعدل هذا في ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية في أوائل شهر مايو، ولكن في ذلك الوقت قد تبين أنه قد يتم تحديث أجهزة Chromecast الحالية لإضافة تقنية بلوتوث أيضًا، لكن رصد 9to5Google لاحقًا مستندًا آخر للـ FCC يوضح أن جوجل لن تتمكن من فعل ذلك لأسباب تنظيمية.