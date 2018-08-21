نصائح غذائية بشأن تناول اللحوم في عيد الأضحى: الشوي أفضل

المواطن - الرياض

تعد الأضحية أهم مشاعر ومظاهر احتفال المسلمين حول العالم بعيد الأضحى المبارك.

وفي عيد الأضحى تزداد الآثار السلبية للإفراط في تناول اللحوم، ولكن هناك بعض النصائح المهمة لمنع هذه الآثار السلبية.

ويجب عدم الإفراط في تناول كمية كبيرة من اللحم بوجبة واحدة، بل يكتفى بقطعتين للأصحاء، أما مرضى النقرس والضغط والسكر فيفضل قطعة واحدة متوسطة.

وتؤثر طريقة الطهي بشكل كبير على جودة اللحم، حيث إن السلق أفضل، وفي حالة الشوي فلابد أن يكون اللحم فاتحًا، وعدم تركه ليكون داكنًا جدًّا، ولهذا الشوي في الفرن أفضل من الفحم نتيجة تكون مركبات نيتروجينية ضارة من درجات الحرارة العالية.

ويعتبر لحم البتلو والكندوز أقل خطورة من لحم الضأن، لاحتوائها على نسبة دهون أعلى.