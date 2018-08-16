نظام ذكي لمتابعة النظافة في موسم الحج ومعالجة المخالفات 

المواطن - مكة المكرمة

في إطار خطة شاملة وبرنامج عمل متكامل للخدمات البلدية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1439هـ، فعلت أمانة العاصمة المقدسة “نظام متابعة النظافة الذكي”.

ويهدف النظام إلى ضمان تطبيق وتنفيذ خدمات النظافة ومعالجة الملاحظات، في جميع أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والاستجابة للبلاغات بكل دقة وحيادية، وذلك حرصاً على تقديم أعلى معدلات ومستويات النظافة خلال موسم الحج لتأمين صحة وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، والمواطنين والمقيمين بالأراضي المقدسة.

ويسهم نظام إدارة البلاغات المتفرع من نظام النظافة الذكي، في تمكين الحجاج والمواطنين من إرسال المخالفات الخاصة بالنظافة بكل مرونة وسرعة لمقاول النظافة، والتأكد من معالجة المخالفة بالصور والموقع، ومراقبة ومتابعة أداء المقاولين، وتقييم أداء متابعة المقاولين من قبل مشرفي الأمانة، ومشاركة المواطن في تقييم أعمال النظافة، ويضمن النظام تطبيق غرامات على المقاولين في حال عدم انجاز ومعالجة المخالفات المرصودة، ويتم رصد البلاغات عبر عدد من القنوات كمركز بلاغات 940، وبلاغات المواطنين، إلى جانب مشرفي إدارة النظافة بالأمانة والبلديات الفرعية، كما يتكون نظام النظافة الذكي من إدارة المعدات والذي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات للمعدات بسائقيها، وأعمال الصيانة الدورية ومتابعتها، ومتابعة دخول وخروج المعدات، متابعة أعطالها وحوادثها، بينما تهدف إدارة العمالة إلى بناء قاعدة بيانات للعمالة وتصنيفها، وإعداد خطة تشغيلية، ومتابعة الحصر اليومي، وإعداد خطة الراحات.

وتتيح إدارة الخدمات في نظام متابعة النظافة الذكي عدد من الخدمات المختلفة، من بينها خدمة تفريغ النفايات للتأكد من تفريغ الحاويات وتحديد الحاويات التي لم يتم تفريغها من قبل المقاولين، خدمة الكنس الآلي، خدمة غسيل الحاويات للتأكد من غسيلها ورفعها للنظافة التامة، خدمة غسيل الأرصفة، خدمة شفط المياه والطوارئ للتأكد من عمل معدات شفط المياه في حال سقوط الأمطار، خدمة المخلفات الصلبة والأنقاض للتأكد من عمل المعدات الخاصة بهذه المخلفات وتفريغ محتوياتها في الأماكن المخصصة، وتستخدم إدارة الخدمات في سبيل التحقق من تنفيذ هذه الخدمات أجهزة تتبع مزودة بشرائح بيانات تثبت في كافة المعدات، جهاز قارئ معرفات الراديو، جهاز الهوائي الخاص بالقارئ والمثبت في الضواغط ومعدات غسيل الحاويات، وشريحة التعريف والتي يتم تثبيتها على كافة الحاويات.