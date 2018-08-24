نقل 39 حالة إسعافية عبر الإسعاف الجوي

المواطن - واس

أكد المشرف العام على إدارة الطيران بهيئة الهلال الأحمر السعودي، خالد بن عبدالعزيز العيد، الأهمية والدور الذي قام ويقوم به “الإسعاف الجوي” من خلال هيئة الهلال الأحمر السعودي، ورئاسة أمن الدولة ممثلةً في طيران الأمن، ووزارة الدفاع ممثلةً في الإخلاء الطبي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي من منطلق حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تقديم الرعاية الطبية الفائقة للحالات الحرجة، والاستجابة السريعة لهذه الحالات خلال موسم الحج، ولتفادي كثافة الحجاج والازدحام حيث أتى الإسعاف الجوي بالتعاون مع طيران الأمن والإخلاء الطبي حيث خصصت خمس طائرات لذلك.

وأوضح أن هذه الجهات الثلاث تعمل جميعها بروح الفريق الواحد، مفيدًا بأن الإسعاف الجوي يعمل بطواقم سعودية 100% وحققت زمن استجابة من 5- 10 دقائق فقط، مشيرًا إلى أن الهيئة وفرت أطباء أكفاء متميزين تم تدريبهم على التعامل مع الحالات الحرجة وعلى التعامل مع الطائرات، مبينًا أن الطائرات المستخدمة متطورة جدًّا ومجهزة تجهيزًا متقدمًا حيث تعد وحدة عناية مركزة مصغرة.

وأفاد العيد بأن الإسعاف الجوي بنقل ما مجموعهُ 39 حالة ما بين جلطات قلبية، وجلطات دماغية، وضربات شمس، وحوادث مرورية، رافعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، وجميع القطاعات بالدولة لنجاح موسم الحج لهذا العام.