نوال الغامدي رحلت وخلفت وراءها رسالة تعرف على مضمونها

المواطن - سعد البحيري

نعى العديد من المواطنين الطفلة نوال الغامدي التي لم يتحمل جسدها النحيل المزيد من العلاج الكيماوي بعد أن ابتلاها الله بمرض السرطان.

نوال الغامدي التي تحولت إلى أيقونة للأمل والتفاؤل والعزيمة والإصرار على مدى سنوات اكتسبت تعاطفًا شعبيًا تحول إلى طاقة وعزيمة جعلها من أشهر مقاومات هذا المرض اللعين.

وعبر المغردون عن خالص تعازيهم لذوي نوال الغامدي سائلين الله لها الرحمة والمغفرة وداعين لأهلها بالصبر والسلوان.

وأطلق المغردون وسمًا باسم نوال الغامدي بثوا فيه مشاعرهم الحزينة وكلمات الرثاء التي تجسد مكانة هذه الطفلة البريئة في قلوب الملايين.

في البداية قالت شريفة الحقباني – المتعافية من مرض السرطان وصاحبة كتاب رغم الألم يبقى الأمل – : رحلت نوال الغامدي بعد صراع مع المرض.. ولكنها تركت رسالة مضمونها الأمل والقوة .. لم تيأس نوال لأنها تثق بأن الله يختار لها الأفضل ..أصدقائي المحاربين لا تيأسوا فو الله ما ذبلت عين إلا وفوقها رب يخبئ لها الأجمل.

بدوره قال فيصل العبد الكريم – الفائز بجائزة الإعلام الجديد للتواصل – :”لأجل نوال الغامدي رحمها الله التي رأيت رسالة لطبيبها يستجدي حتى أسرته لتتبرع لها بالدم بسبب النقص.. ولأجل أطفال وكبار يعانون من المرض وتضاعفت المعاناة مع نقص الدم تبرعوا. اجعلها عادة في حياتك كل 3-4 شهور تتبرع بالدم. هناك من سيقرأ هذه السطور وسيتجاهلها، تخيل لو أنت المحتاج لدم؟”.

وأضافت الإعلامية منى أبوسليمان: علمت بوفاة الطفلة نوال الغامدي بعد معاناة من المرض الخبيث .. كانت طفلة ملهمة لي شخصيًا.. زرعت الصبر وقوة الإرادة وتحمل الألم والعلاج والتفاؤل في نفوس الآخرين. اللهم ارحم طيرًا من طيور جنتك وبرد على قلب أهلها واشف مرضانا”.

بدوره رثا الإعلامي سعد البقمي نوال الغامدي بقوله : لا أتذكر منها سوى ابتسامتها وكفاحها البطولي لمقاومة مرض السرطان.. منحتنا جميعاً الإلهام والقوة ورغم رحيلها عن الدنيا ستبقى نوال الغامدي سفيرة الشجاعة.