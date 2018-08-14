هل انتهت مدة التسجيل في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطنون بشأن انتهاء مدة التسجيل في برنامج حساب المواطن، وذلك رغم توقف خدمة عملاء البرنامج على موقع “تويتر” بسبب تحديثات.

وبحسب إجابة سابقة لخدمة عملاء حساب المواطن أكد البرنامج أنه لا يوجد تاريخ نهائي للتسجيل، ويتم تلقي طلبات التسجيل في البرنامج إلكترونيًّا من خلال الرابط التالي هنا.

وتسبب توقف خدمة عملاء حساب المواطن في تخوف البعض من انتهاء البرنامج، رغم تأكيد حساب المواطن على أنه مستمر.

وكان برنامج حساب المواطن أودع يوم الخميس الماضي أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة التاسعة من قيمة الدعم لشهر أغسطس الجاري، و7 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وشملت دفعة شهر أغسطس 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.4 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع، حيث حصل 48% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل.

وبيَّنت الأرقام أن 926 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات التسع حوالي الـ20 مليار ريال.

إلى ذلك يواصل برنامج حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع الـ11، والتي سيتم إيداعها في أكتوبر المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).