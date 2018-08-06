هل تتغير قيمة دعم وزارة الإسكان في حالة زيادة الراتب؟

المواطن - الرياض

ردت وزارة الإسكان على بعض الاستفسارات بشأن الأقساط والدعم السكني.

وأوضحت الإسكان، عبر حساب خدمة المستفيدين بموقع “تويتر” على استفسار بشأن هل تتغير قيمة دعم الوزارة في حالة زيادة الراتب؟

وأجابت وزارة الإسكان بقولها: إن القسط والدعم السكني ثابت لحين انتهاء العقد السكني، مشددةً على ضرورة مراجعة العقد المبرم في حال تم توقيعه.

ولفتت الإسكان إلى أنه يتم الاتفاق مع الممول بخصوص العقد إذا كان متغيرًا أو ثابتًا.

وفي سياق آخر، قالت الإسكان: إن رفض المنتج لن يؤثر على الاستحقاق، وسوف يعود الاسم إلى قوائم المستفيدين، وسوف تكون للشخص الأولوية في الترشيح، ويتم ترشيحه فور توفر المنتج المناسب له.