هل تُحل مشكلة الطلاسم بعد إلغاء كتب النشاط للابتدائي ؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

طالب مغردون بإلغاء كتب النشاط للابتدائي، مع تعويض ذلك بالأنشطة والتركيز على الدروس العملية حتى يخرج جيلًا جديدًا يفكر بعقلانية.

وعبر وسم إلغاء كتب النشاط للابتدائي على موقع “تويتر”، تفاوتت الاقتراحات والرؤى بشأن النظام التعليمي المفترض لهذه المرحلة السنية المهمة.

ورأت إسراء أن كتب النشاط للمرحلة الابتدائية بها أشياء كثيرة تحتاج إلى شخص يشرحها، سواء درس أو موضوع أو مسألة.

أما نورة فكتبت: نعم لإلغاء كتب النشاط، ولكن يجب تعويض ذلك بالدفاتر وإلغاء ملفات النشاط والرجوع إلى طريقة التدريس القديم؛ لأن ذلك أفضل مع تفعيل المختبرات ليكون تطبيق عملي لا نظري”.

ورأى عزيز أن القرار تأخر كثيرًا، فإلغاؤها وتخفيف العبء على الطالب خاصة بالمرحلة الابتدائية أمر جيّد، مع ضرورة زيادة بعض التمارين في كتاب الطالب بشكل كافٍ.

وبالنسبة إلى محمد الشمري فكتب: “كملوا جميلكم وأعيدوا مادة الخط والإملاء؛ لأن الطلاسم التي نراها غير طبيعة”.

وطالب أبو ياسر بالتوسع في القرار ليشمل إلغاء بعض المناهج الدراسية، وخصوصًا في الصفوف الأولية والتركيز على القراءة والكتابة فقط.

وغرد صالح بقوله: “المناهج ضعيفة والمخرجات أضعف، والتقويم المستمر دمر الطلاب بدليل معاناة الجيل الجديد في الكتابة والتشوهات البصرية من الأخطاء الإملائية لدى البعض التي نراها على السوشيال ميديا وغيرها”.