هل تُشترط الأرض للتقديم على شراء وحدة سكنية من السوق؟

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان أنه لا يتطلب وجود أرض ليتمكن المستفيد من التقديم إلى مبادرة شراء وحدة سكنية من السوق.

وأضافت الإسكان، عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع لها عبر “تويتر”، ردًّا على استفسار في هذا الشأن: “يشترط وجود أرض لمبادرة البناء الذاتي وليس شراء وحدة سكنية من السوق”.

ولفتت الإسكان إلى أنه “رغبة في توفير خيارات سكنية متنوعة للمستفيدين المستحقين، أضاف برنامج سكني من وزارة الإسكان خيار البناء الذاتي لتسريع تمكين المواطنين المستحقين، ويمكن التسجيل في حال كان الشخص مستوفيًا للشروط عبر الرابط التالي: هنا“.