هل نتيجة قياس الكولسترول الممتازة دليل على صحة الشرايين؟

المواطن - الرياض

رد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على استفسار بشأن إذا كانت نتيجة قياس الكولسترول ممتازة فهل هذا دليل على صحة الشرايين؟

وأجاب النمر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “تقل بذلك نسبة الإصابة بتضيق الشرايين وانسدادها مستقبلًا، ولكن لا تعني لزامًا أن شرايينه سليمة حاليًّا ويعتمد ذلك على فحوصات أخرى”.

وأضاف النمر أن هناك أشياء يكرهها القلب وهي: “الكسل وزيادة الوزن وارتفاع الكولسترول وارتفاع الضغط وشرب الخمر والتدخين والسهر وإدمان مطاعم الوجبات السريعة والعمل أكثر من 9 ساعات يوميًّا وكثرة التوتر والانفعال وكثرة شَيْلَة الهَمّ”.