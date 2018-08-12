هل يحق لزوجة العسكري التسجيل في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار سيدة بشأن هل يحق لزوجة العسكري التسجيل في البرنامج وتكون مؤهلة لإيداع الدفعات؟

وأوضح خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” ردًّا على الاستفسار: “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة- متزوجة من غير سعودي- عائلة سجين- عائلة فاقد الأهلية- زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة”.

وتابع خدمة عملاء حساب المواطن: “أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.