هل يحق لزوجة العسكري التسجيل في حساب المواطن ؟

هل يحق لزوجة العسكري التسجيل في حساب المواطن ؟

2018/08/12
الساعة 11:56 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حساب المواطن, حصاد اليوم
1690
0
طباعة
المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار سيدة بشأن هل يحق لزوجة العسكري التسجيل في البرنامج وتكون مؤهلة لإيداع الدفعات؟

وأوضح خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” ردًّا على الاستفسار: “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة- متزوجة من غير سعودي- عائلة سجين- عائلة فاقد الأهلية- زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة”.

وتابع خدمة عملاء حساب المواطن: “أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم