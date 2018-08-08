هل يضاف القسط العقاري إلى الراتب المُسجل في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن إضافة القسط العقاري إلى الراتب المسجل بالبرنامج.

وأجابت خدمة عملاء حساب المواطن على الاستفسار عبر موقع “تويتر” بالآتي: ” يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة”.

وقبل قليل، أعاد حساب المواطن التأكيد على أنه سيتم صرف الدعم يوم غد الخميس 9 أغسطس بدلًا من يوم 10 أغسطس الموافق الجمعة.

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل في دورة الدفع العاشرة يوم غد 10 أغسطس فيما يتم بدء التسجيل في الدورة الـ11 اعتبارًا من يوم السبت 11 أغسطس.

وستشمل الدفعة الـ9 مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يوليو.

أما الدفعة الـ10 والتي سيتم إيداعها في 10 سبتمبر المقبل وتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.