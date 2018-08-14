هل يمكن الاستفادة من دعم وزارة الإسكان أكثر من مرة؟

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان، أنه بإمكان المستفيد اختيار الدعم المناسب له، علمًا أنه لا يمكن الاستفادة من دعم الوزارة أكثر من مرة.

وجاء ذلك ردًّا من وزارة الإسكان على استفسار مواطن بموقع “تويتر” جاء فيه: “أنا مؤهل في أحد مشاريع الإسكان.. هل يسقط اسمي من المشروع إذا سجلت في برنامج شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق؟”.

وأضاف المواطن ردًّا على إجابة الإسكان: “ضروري أُلغي العقد المبدئي مع المطور العقاري حتى يتسنى لي التسجيل للاستفادة من برنامج شراء وحدة جاهزة من السوق؟”.

وأجابت الإسكان على الاستفسار بقولها: “إذا لم تقم بتوقيع العقد مع الممول بإمكانك زيارة أقرب فرع للوزارة من منطقتك لكي تتمكن من رفض المنتج المخصص لك، للاطلاع على فروع الوزارة نرجو منك زيارة الرابط التالي: هنا“.