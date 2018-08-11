هل يوجد رسوم على شطب أو إلغاء السجل التجاري ؟

المواطن - الرياض

ردت وزارة التجارة والاستثمار على استفسار بشأن وجود رسوم على خدمة شطب أو إلغاء السجل التجاري.

وأوضحت التجارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، ردًّا على استفسار في هذا الشأن، أنه لا توجد رسوم على خدمة شطب السجل التجاري.

كما تفاعلت التجارة مع استفسار آخر حول إصدار السجل التجاري، مشيرةً إلى أنه يمكن الآن إصدار السجل التجاري دون اشتراط إرفاق التراخيص المسبقة من الجهات المشرفة على الأنشطة المراد مزاولتها، إلكترونيًّا عبر رابط الخدمة هنا على ألا يتم مزاولة النشاط الفعلي قبل الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط.