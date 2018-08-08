هل يوجد مدة محددة للتحقق من رقم الآيبان؟.. حساب المواطن يجيب

المواطن - الرياض

أعاد برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، التذكير بأنه لا يوجد مدة محددة للتحقق من الآيبان في حال تغييره، فيما يتم صرف الدعم على الآيبان القديم لحين التحقق من الآيبان الجديد.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مواطن استفسر حول مدة التحقق من الآيبان في حساب الآيبان.

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء قال خلالها: “أهلًا بك، لا توجد مدة محددة، في حال تم تغيير رقم الآيبان سيتم صرف الدعم على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد، وسوف تصلك رسالة نصية على الجوال، نتشرف بخدمتك”.

وأعاد حساب المواطن التأكيد على أنه سيتم صرف الدعم يوم غد الخميس 9 أغسطس بدلًا من يوم 10 أغسطس الموافق الجمعة.

ومن المقرر أيضًا أن يتم إغلاق باب التسجيل في دورة الدفع العاشرة يوم غد 10 أغسطس فيما يتم بدء التسجيل في الدورة الـ11 اعتبارًا من يوم السبت 11 أغسطس.

وستشمل الدفعة الـ9 مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يوليو.

أما الدفعة الـ10 والتي سيتم إيداعها في 10 سبتمبر المقبل وتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.