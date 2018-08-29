هنا نتائج الأهلية في حساب المواطن الدفعة العاشرة

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة العاشرة التي سيتم صرفها في شهر سبتمبر المقبل.

وقال حساب المواطن إنه يمكن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط التالي (هنا)

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في دورة الدفع العاشرة في العاشر من شهر سبتمبر المقبل وتشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

هذا ويواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة الحادية عشرة والتي سيتم إيداعها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.