واس تدشن 3 أيقونات لنقل صور وتفاصيل الحج بخمس لغات

المواطن - واس

دشنت وكالة الأنباء السعودية أيقونتين على موقعها الإلكتروني خصصتهما للبث الإخباري متنوع القوالب بخمس لغات عن تفاصيل حج 1439هـ، وتحركات حجاج بيت الله الحرام، والثانية لبث صور فوتوغرافية احترافية تجسد دلالات المشهد لرحلة الحج العظيمة منذ لحظة وصولهم إلى المملكة عبر منافذها الجوية، والبحرية، والبرية حتى مغادرتهم سالمين بإذن الله، وذلك في إطار ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام ورعاية بضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود “واس” في إبراز ما تقدمه المملكة للحجاج من خدمات إنسانية وأخرى تنموية تتعلق بالمشروعات الجبارة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وذلك بمتابعة معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة “واس” الدكتور عواد بن صالح العواد الذي يحرص على نقل هذه الجهود إلى العالم عبر رسالة “واس” الإخبارية باللغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الصينية، الفارسية.

وتركز “واس” جهودها على حج هذا العام عبر فريق متخصص في: التحرير، والتصوير، وتقنية المعلومات، يعمل على نقل شعائر هذه المناسبة العظيمة التي يجتمع فيها أكثر من مليوني مسلم من مختلف دول العالم في مكان واحد وزمن واحد لأداء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام إلى العالم، ليستشعروا عظمة هذه الشعيرة وجلالها، وكيف يؤدي ضيوف الرحمن باختلاف مشاربهم ولغاتهم هذه الشعيرة وسط أجواء آمنة مستقرة بفضل الله تعالى ثم بفضل تكاتف جهود القطاعات الحكومية والخاصة من أجل خدمة الحجاج دون كلل أو ملل.

وتم إنشاء هاتين الأيقونتين لتكونا بمثابة نافذة واسعة يطل من خلالها العالم على المشاعر المقدسة لحظة بلحظة عبر طرح إعلامي متنوع يتمتع بالمصداقية والحس العالي في التقاط أدق تفاصيل الحج، وتحركات الحجيج، الأولى معنية ببث أخبار، وتقارير، وقصص خبرية عن الحج، مصحوبة بصور فوتوغرافية، ومقاطع فيديو، لتجعل المتلقي في محل الحدث أولاً بأول.

أما الأيقونة الثانية فهي أيقونة الصورة الفوتوغرافية ذات البعد العميق في رسالتها، وهي فكرة جرى استحداثها هذا العام بحيث لا ترتبط بنص إخباري، بل تهتم بتقديم مشاهد بصرية مختلفة يتم التقاطها عبر عدسات مصوري “واس” تجتمع فيها مدلولات: الألوان، والضوء، والظل، والمنظور، والإيماءة، والحركة، بوصفها ثقافة مؤثرة تسهم في زيادة نقل المشهد في الحج بكل جماليته سواءً على صعيد تحركات حجاج بيت الله الحرام أو من خلال المشروعات التنموية الضخمة التي هيأتها المملكة لخدمة الحجاج في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وتهدف هذه الأيقونة إلى استثمار الدور الفعّال الذي تؤديه الصورة في صنع محتوى بصري بخطوط دلالية تجعل منها وسيلة اتصال معبرة تنقل الرسالة الإعلامية عن الحج إلى المجتمعات كافة بمختلف أطيافهم ولغاتهم دون الحاجة للغة لفظية تترجم معناها، وقد وضعت “واس” رابطًا إلكترونيًا تتيح من خلاله إمكانية الاستفادة من نشر هذه الصور على نطاق واسع عبر الرابط ( هنا ).

وأوضح معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية عبد الله بن فهد الحسين، أنه بالتوازي مع ما سبق من جهود تقوم بها “واس”، فقد تم تعزيز التعاون الإعلامي خلال موسم حج هذا العام مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووزارة الحج والعمرة من أجل نقل رسائلهم التوعوية لضيوف الرحمن باللغات الخمس التي تبث بها “واس”، ونقلها عبر موقعها الإلكتروني إلى متابعي الموقع من الأفراد، ووسائل الإعلام المحلية، والإقليمية، والدولية، فضلاً عن البث الدوري عبر حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي.

ولفت معاليه النظر إلى أن “واس” جندت كل طاقاتها البشرية منذ وقت مبكر عبر مكاتبها المحلية والخارجية والمراسلين في الداخل والخارج لنقل تحركات الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم بإذن الله تعالى بكل يسر وسهولة، فضلا عن العمل على إبراز المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة ولا يزال ينفذ منها بمتابعة وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن “واس” تعمل وفق منظومة عمل متناغم مع جهود الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن لنقلها للمتلقين أولاً بأول من أجل ضمان إيصال المعلومة لهم بكل مصداقية في وقتها، وتترجم بخمس لغات ليطلع عليها المهتمون بشؤون الحج من كل أنحاء العالم بكل وضوح.