وزير إندونيسي: 7 محاور في شرف الضيافة عكست اهتمام المملكة بضيوف الرحمن

المواطن - واس

زار وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، الدكتور لقمان حكيم، أمس الثلاثاء، مقر مبادرة “شرف الضيافة”، التي تستهدف خدمة 1500 حاج إندونيسي من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام، التقى خلالها عضو غرفة مكة عضو المجلس البلدي رئيس مبادرة شرف الضيافة بسام وعظ الدين.

واطلع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي على المبادرة التي تأتي انطلاقًا من رؤية وزارة الحج والعمرة أن تكون رحلة الحج والعمرة والزيارة مقننة، وسهلة، وميسرة، في جو من السكينة والطمأنينة، لتبقى ذكرى مميزة ورائعة في ذاكرة الحاج، والمعتمر، والزائر.

وشارك وزير الشؤون الدينية في السحب على جوائز المسابقة التي نظمها القائمون على المبادرة للحجاج لإدخال السرور والفرح على قلوبهم ومشاركتهم أجمل اللحظات.

وبين مؤسس مبادرة “شرف الضيافة” بسام وعظ الدين أن هذه المبادرة تعكس توجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام والارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن، وتأتي تفاعلًا مع برامج وزارة الحج والعمرة التي تؤكد على عكس صورة مشرقة ومشرفة لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وما يبذله أبناء وبنات الوطن من جهود في خدمة حجاج بيت الله الحرام ورعايتهم منذ دخولهم المملكة وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسكهم.

وأوضح أن المبادرة تحمل سبعة محاور تشمل برنامج استقبال يليق بحجاج بيت الله الحرام فور وصولهم الأراضي المقدسة ويعكس الصورة الإيجابية لجودة الخدمات السعودية المقدمة لضيوف الرحمن، في حين توفر المبادرة صالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة يمارس فيها الحاج تمارين اللياقة وقت فراغه، إضافة إلى تجهيز برامج ثقافية وتوعوية ودينية في التعريف بالنسك والمناسك.

ومن جهته، عبر وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الدكتور لقمان حكيم عن سعادته بما شاهده من برامج متميزة في مضمون هذه المبادرة التي تأتي ضمن منظومة عمل كبيرة ينفذها أبناء وبنات المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وما هذه المبادرات والعطاء غير المحدود إلا انعكاسًا لاهتمام حكومة المملكة بخدمة قاصدي الأراضي المقدسة وبذل أقصى الجهود لتحقيق راحتهم وأدائهم النسك بكل يسر وسهولة.

وأثنى على هذه المبادرة وما تتضمنه من خدمات ثقافية وترفيهية ورياضية، وتسيير جولات سياحية للحجاج للمواقع التاريخية.