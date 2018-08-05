وزير الصحة: عمر المدخن أقل بـ10 سنوات من غيره.. والشيشة تعادل 100 سيجارة

المواطن - الرياض

حذر وزير الصحة توفيق الربيعة من خطورة التدخين على الصحة، خاصة تدخين الشيشة والتي تعادل تدخين أكثر من 100 سيجارة.

وأكد الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن الشيشة أسوأ صحياً من التدخين، فتدخين رأس شيشة في جلسة واحدة ٢٠-٨٠ دقيقة، تعادل تدخين أكثر من ١٠٠ سيجارة.

واستند وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إلى تقرير صادر من منظمة الصحة العالمية، أوضح أن متوسط عمر المدخن أقل بعشر سنوات من غير المدخن.