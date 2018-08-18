وصول 260 حاجًّا من أسر شهداء الواجب الإماراتيين إلى جدة

المواطن - واس

وصل 260 حاجًّا من أسر شهداء الواجب من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مساء اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ.

وكان في استقبالهم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير الجوازات بالمطار العقيد سليمان اليوسف وعدد من المسؤولين.

وأعرب مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عن سعادته بوصول الحجاج سالمين لأداء المناسك، داعيًا الله عز وجل بقبول طاعتهم وأداء فرائضهم بكل يُسر وسهولة، والعودة لبلادهم محمّلين بالأجر والمثوبة.

وأوضح أن قدوم الإخوة الأشقاء من المصابين وأسر شهداء الواجب من الإمارات يأتي ضمن الرعاية الكريمة من قيادة البلدين الشقيقين لأسر الشهداء، سواء في استضافة الحج أو غيرها.