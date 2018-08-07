وظائف إدارية شاغرة في الشركة السعودية لتقنية المعلومات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- والمتخصصة بتقديم الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد أخصائي محاسبة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المحاسبة)، أو في المجالات التقنية ذات الصلة.

. مساعد أمن البيانات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، وبحوث العمليات، والإحصاء)، أو أي مجال ذي الصلة.

. محلل عمليات الأمن السيبراني: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

. مهندس منصات الأمن السيبراني (عدد 6 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)