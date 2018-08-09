وظائف إدارية شاغرة في شركة أركاد للمقاولات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة تحت اسم:

. مشرف العقود (عدد وظيفتين).

. مشرف المقاولات.

. موظف إداري.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول من (هنا)