وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل في مقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف تسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصال الجماهيري، الإعلان، التسويق)، ويفضل درجة الماجستير.

. باحث قانوني أول: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص القانون، أو التخصصات الأخرى ذات الصلة.

. خبير تنمية أعمال المشاريع: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

. خبير عمليات خدمة العملاء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الإدارية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).