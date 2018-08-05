وظائف إدارية شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مطور تطبيقات: الدرجة الجامعية في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات).

– سكرتير: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 5 أغسطس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)