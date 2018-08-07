وظائف إدارية شاغرة في شركة قطارات سار

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي عقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة، أو الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير.

. مراقب أول مخزون: درجة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، أو الهندسة).

. أخصائي أول الاتصالات التسويقية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أغسطس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)