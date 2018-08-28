وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية.. هنا التفاصيل والشروط

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة (باحث قانوني أول Senior Legal Researcher) للعمل بالشركة بالرياض لحملة البكالوريوس أو الماجستير في القانون أو أي تخصص ذات صلة، وخبرة كحد أدنى سنتين في مجال العمل القانوني، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي: باحث قانوني أول (Senior Legal Researcher).

الشروط:

1- حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في القانون أو أي تخصص ذات صلة.

2- خبرة من سنتين إلى أربع سنوات في المجال القانوني.

3- الكفاءة الأساسية في التوثيق القانوني وصياغة العقود والاتفاقيات القانونية.

4- الكفاءة الأساسية في الإجراءات واللوائح القانونية للمحكمة.

5- الكفاءة الأساسية في تنظيم الاتصالات.

6- الكفاءة الأساسية في البحوث والدراسات القانونية.

7- إتقان اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).