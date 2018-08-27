وظائف شاغرة بشركة بوبا العربية بجدة

المواطن - جدة

أعلنت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بمسمى (موظف مركز الاتصال Officer Call Center)، لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويُجيد اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً للشروط والمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– موظف مركز الاتصال (Officer Call Center).

مكان العمل بالشركة:

– محافظة جدة.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.

3- أن يتقن اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/10/25م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)