وظائف شاغرة في شركة المراعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان – عبر موقعها الإلكتروني– توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض، وفرع الشركة في محافظة الخرج.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير أول التدقيق الداخلي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو المحاسبة).

. أخصائي الصحة المهنية- النقل والخدمات اللوجستية (الخرج): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الصحة والسلامة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )