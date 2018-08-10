وظائف شاغرة في شركة دانون بالدمام والخرج

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة دانون “DANONE” للصناعات الغذائية والتغذية الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والخرج.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير البحوث وتطوير المنتج (الخرج): درجة البكالوريوس في تخصص الزراعة.

. ممثل طبي (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الطبية، الصيدلة، أو التغذية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)