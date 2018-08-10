وظائف شاغرة في شركة دانون بالدمام والخرج

وظائف شاغرة في شركة دانون بالدمام والخرج

2018/08/10
الساعة 6:48 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1770
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة دانون “DANONE” للصناعات الغذائية والتغذية الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والخرج.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير البحوث وتطوير المنتج (الخرج): درجة البكالوريوس في تخصص الزراعة.

. ممثل طبي (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الطبية، الصيدلة، أو التغذية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أغسطس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم